La rassegna stampa di mercoledì 30 marzo 2022: ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino

Tuttosport

Brekalo spinge: vuole il Toro, non il Wolfsburg

Riscatto: scadenza il 15 maggio

“Cragno? Sì, parole col Toro”

L’agente del portiere: “C’è stata qualche classica chiacchierata con i granata”

Moti di Pjaca al Fila: al top nei test fisici

Brekalo è ora negativo al Covid, ma in ritardo, Pobega è squalificato: il trequartista croato sembra finalmente in forma ed è candidato più di Seck per giocare sabato

Tutti vogliono De Luca! Altro bomber dei rimpianti

Dopo quello di Lucca, l’autogol per il centravanti scovato da Bava e svenduto: segna a Perugia ma è della Samp

La Gazzetta dello Sport

Juric carica il Toro

Dal risveglio di Pjaca ai gol degli attaccanti: “Finale spettacolare”