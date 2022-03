I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 29 marzo 2022, a pochi giorni dalla sfida alla Salernitana

Tuttosport

–Toro, la tela per l’uomo (C)ragno

Juric e Vagnati qui concordano: ecco il portiere

-Aina, colpo d’ali per Juric?

Con le super aquile il nigeriano questa sera punta ad eliminare il Ghana, volare al Mondiale e riprendersi il Toro

La Gazzetta dello Sport

Toro, futuro in fascia. Vojvoda e Singo, che spinta. Aina, tutto in due mesi

Juric dà l’ok a Mergim e Wilfried per il prossimo anno, Ansaldi verso i saluti, Ola adesso deve rilanciarsi