I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 28 marzo 2022: inizia la settimana che porta alla Salernitana

La Stampa

Il Toro vuole il lieto fine: si riparte per dimenticare le ultime sette partite

Sabato sera i granata affronteranno in trasferta la Salernitana: tra i problemi di Juric il portiere e le assenze di Pobega e Sanabria

La Gazzetta dello Sport

Acchiappatutto Bremer. Distrugge e riparte: il meglio d’Europa ce l’ha il Torino

Il brasiliano è il numero uno per intercetti tra i cinque tornei top. In A nessuno come lui per recuperi e respinte. E quegli undici gol…

Tuttosport

-I piani granata per l’Europa. Così Juric detta le sue condizioni per il futuro

Nei giorni scorsi il tecnico ha incontrato Cairo e Vagnati per le nuove strategie: Brekalo e Praet da riscattare e in avanti uno tra Belotti e Milik

-Zima: il Toro dopo la Repubblica Ceca

Il difensore in campo per tutto il playoff perso dai cechi con la Svezia: quarta gara di fila in Nazionale senza uscire