I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco la rassegna stampa di Toro.it del 25 marzo 2022

Tuttosport

Cairo: “Belotti? Vediamo”

Per la prima volta il presidente apre a un possibile rinnovo con il Gallo che aveva parlato di “spiraglio”: la sua permanenza può tornare di reciproco interesse. Atteso un incontro

Se il patron elogia Juric: “Cose importanti”

Cairo: “La squadra ha fatto a lungo bene, va riconosciuto, ma poi qualcosa si è inceppato”

Dossena: “Se va via, Milik alternativa ideale”

“Il bomber polacco ha qualità e gioca in un campionato… fisico”

“Gallo, resta con noi! Ti cucino piatti da re”

Christian Passeri, star di Masterchef dal cuore granata

La Gazzetta dello Sport

La scossa di Cairo

“Il Toro riprenda il suo cammino per finire bene. Anno importante”