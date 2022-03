La rassegna stampa di oggi, 23 marzo 2022

I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 23 marzo 2022: pausa per le Nazionali in attesa di Salernitana-Toro

La Gazzetta dello Sport

-Cairo: “Lega di A unita se vogliamo fare dei passi avanti”

L’obiettivo è superare le divisioni: «Casini non l’ho votato, ma l’aiuterò»

-Toro grandi manovre. Da Linetty a Seck, trequarti da rifare. Le 4 carte di Juric

A Salerno out Pobega, incognita Brekalo, Pjaca non decolla e Warming rincorre

Tuttosport

Toro, c’è la pista Milik

L’ex napoletano a Marsiglia segna ma gioca poco. Ha avuto ripetuti problemi con il tecnico e con la tifoseria. Vorrebbe tornare in Italia

-La diffida dei tifosi: “Violato lo Statuto”.

“Aprite il cortile del Fila”

-Pochi giocatori, tanto lavoro

Sanabria fuori per un mese, personalizzato per Singo. E quanti consigli per i giovani Pellegri, Ricci e Seck