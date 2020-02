Torino: la rassegna stampa di oggi, 1 febbraio 2020 - Toro.it

Ecco, nella nostra consueta rassegna stampa, i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che parlano del Torino

La sessione di mercato appena concluso è ovviamente l’argomento principale sui vari quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ecco la nostra consueta rassegna stampa con i titoli principali riguardo la squadra granata.

La rassegna stampa

Tuttosport

Per Cairo zero acquisti

Laxalt al Milan poi il Toro perde il suo sostituto

Squadra indebolita, via in quattro: Bonifazi, Iago, Parigini e anchel ‘uruguaiano. Beffa Charleroi: all’ultimo non cede il giovane Busi. Tifosi sempre più increduli.

Clamoroso Zaza. No anche all’Inter

Il Toro trova l’accordo con il club nerazzurro: prestito con diritto. Poi l’ennesimo rifiuto dell’attaccante: pretendeva una cessione definitiva. Ora spera in una svolta in panchina.

“Non vogliamo più nessuno del Torino”

Clamorosa decisione di nove Toro Club piemontesi: “I tesserati granata non sono graditi alle nostre feste sociali. Ci basta ciò che abbiamo visto in campo e fuori”.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro rilancia su Zaza. No alla corte dell’Inter. Il club ci punta ancora

I nerazzurri lo volevano come vice Lukaku ma il d.s. Bava ha scelto di blindarlo: avanti insieme

Falque libera Millico. Occasione per Edera. Singo quarta freccia

La partenza di Iago darà spazio ai giovani attaccanti cresciuti nel vivaio. E al posto di Laxalt promosso l’ivoriano del 2000

Corriere della Sera

Belotti, il punto fermo

Zaza è rimasto a Torino, Millico guadagna posizioni. E il capitano può essere l’unico in doppia cifra da 5 anni.

La Stampa

Soltanto cessioni. I tifosi infuriati