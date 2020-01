Torino, la rassegna stampa di oggi 30 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la squadra di Mazzarri continua a lavorare in ritiro per ricompattare il gruppo. Aspettando il calciomercato

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Avanti nell’inerzia. Mazzarri non salta, almeno fino a Lecce

Il tecnico a Novarello tenta la disperata impresa di ricompattare l’ambiente: “La squadra è aggrappata a me, bello stare insieme lontani dal rumore”

Se parte Zaza… Assalto a Favilli. Tra Okaka e Cerri

Summit tra Bava e l’agente del genoano, Cairo ne ha parlato con Preziosi. Iago via, Parigini: i dettagli dell’intrigo

La Stampa: Toro, il ritiro più lungo: “Lavoriamo concentrati e lontani dai rumori”

Mazzarri: “A Lecce dobbiamo vincere”

CronacaQui: I tifosi lo attaccano ma Izzo lo difende: “Restiamo uniti”

Il Toro e Mazzarri

La Gazzetta dello Sport: Mazzarri col Toro in pugno. Le chiavi per la ripartenza

Grinta, orgoglio, unione: San Siro restituisce un gruppo che ha voglia di risollevarsi, compatto intorno al tecnico

Corriere Torino: Tutti con Mazzarri

La notte di San Siro sottolinea l’unione della squadra granata. Il Toro crede ancora nella sua guida tecnica, Bremer lo dice chiaro: “Noi abbiamo fiducia nel nostro allenatore”