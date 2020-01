Torino, la rassegna stampa di oggi 29 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: delusione Toro in Coppa Italia, il commento della partita dopo la sconfitta

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della situazione in casa granata dopo la sconfitta maturata in Coppa Italia. C’è delusione per il risultato, anche se si è intravista una reazione dopo il 7-0 subito contro l’Atalanta.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Crollo Toro dopo l’illusione

Calhanoglu e Ibra ribaltano Mazzarri

La notte più lunga. Vertice con Cairo, Mazzarri in bilico

Lungo colloquio fra il patron e il tecnico dopo la mazzata della semifinale sfuggita al 91′. La società indecisa se andare avanti con lui. Longo aspetta. Con Ballardini e De Biasi

La Stampa: Toro beffato

Buona reazione dopo lo 0-7 con l’Atalanta ma il Milan pareggia al 91′ e si impone ai supplementari

CronacaQui: Toro, altro schiaffo. Bremer illude tutti, poi arriva il tracollo

La Repubblica: Toro fuori dalla Coppa, ma l’orgoglio ritrovato salva (per ora) Mazzarri

Contro il Milan reazione al ko con l’Atalanta: per ai supplementari dopo aver sognato la qualificazione con doppietta di Bremer

La Gazzetta dello Sport: L’ira di Mazzarri: “Errore clamoroso”

Tecnico furioso con arbitro Pasqua e Var per il mancato rosso a Rebic: “Incredibile”

Corriere Torino: Toro, la grande illusione

La squadra di Mazzarri è viva, a San Siro lotta e va sul 2-1 con una doppietta di Bremer. Il ragazzo di Itapitanga è super, ma non sfiderà Higuain in Coppa