Torino, la rassegna stampa di oggi 27 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla di Mazzarri e di quanto sia in bilico la sua panchina: decisivo potrebbe essere il risultato di Coppa Italia della partita in programma domani a Milano contro il Milan.

Tuttosport: Mazzarri quasi out

Vertice senza di lui. Ha ancora la Coppa

Ora Belotti e Sirigu chiedono chiarimenti

Mandati allo sbaraglio, vogliono capire i piani di Cairo

La Stampa: Il Toro umiliato lascia la città. Cairo: “Mazzarri non ha ultimatum”

Granata a Novarello per sfuggire alla contestazione. Il presidente conferma l’allenatore, ma decisiva sarà la Coppa Italia

La Repubblica: Toro, per Mazzarri l’ultima chance. Se perde contro il Milan rischia il posto

Il presidente dopo lo 0-7 con l’Atalanta lo ha confermato. Ma una sconfitta domani in Coppa Italia sarà decisiva. Tra i nomi che possono subentrare: Longo, ex coach della Primavera, Ballardini, Di Biagio, Guidolin o Prandelli

La Gazzetta dello Sport: Il Toro ferito

Cairo e Mazzarri avviano i colloqui: “Su, rialziamoci”

Corriere Torino: Nuovo Toro in 5 mosse

Domani a San Siro contro il Milan si gioca una sfida che vale la semifinale di Coppa Italia ma non soltanto. Il ritiro servirà a ricompattare la squadra di Mazzarri. Atteggiamento e risultati orienteranno ogni scelta