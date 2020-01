Torino, la rassegna stampa di oggi 26 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: crisi Toro, sconfitta record contro l’Atalanta e Mazzarri è sulla graticola, ma confermato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come sia stata umiliante la sconfitta di ieri contro l’Atalanta. Ko storico, tifosi in rivolta ma Mazzarri confermato.

Tuttosport: L’Atalanta umilia Mazzarri e Cairo

Toro allo sbando, Ilicic mattatore, stadio in rivolta

Ma lui non si dimette: “Indifendibili, tutti! Scusate: ora ritiro”

Mazzarri dribbla la contestazione, anche fuori dal Grande Torino: “Non lascio le difficoltà. Toccato il fondo, si può solo risalire”

La Repubblica: Toro, una disfatta storica. Sette schiaffi all’Atalanta

I granata non avevano mai subito una batosta simile, prestazione imbarazzante di tutta la squadra. Tifosi inferociti: “Mazzarri vattene”. Il tecnico a un passo dall’esonero, e martedì c’è il Milan

La Gazzetta dello Sport: Il Torino crolla, luna park Ilicic: tripletta e rete da centrocampo

Primo 0-7 per i granata che finiscono in 9. Lo sloveno segna da 44 metri, Zapata in gol

Corriere Torino: Toro, la notte più lunga

L’Atalanta si scatena, finisce 7-0: peggior ko casalingo della storia, squadra in ritiro