I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 1 febbraio 2022, il giorno dopo la chiusura del mercato

La Gazzetta dello Sport

Ciliegina al Toro. Seck botto finale, Pellegri e Ricci futuro azzurro. E c’è Dell’Aquila

Mercato mirato e di qualità: il club ha pescato alcuni tra i migliori talenti italiani. Preso per luglio anche il bomber dell’Under 18 della Spal. Ieri chiusura con il 2001 Demba

– Atalanta-Torino si dovrà recuperare

Tuttosport

-Anche Seck: Toro, prove di futuro. Avanti coi giovani: Ricci per dirigere, Pellegri per i gol

L’ex empolese vuole emergere al centro del gioco. L’ex milanista sfida Sanabria e la sterilità dell’attacco

-Un altro dalla Spal: “La carica di Juric, le scarpe di Vagnati”

“Sono un’ala ma ho fatto anche il centravanti e il trequartista. Grazie Toro: non dimenticherò il regalo del ds”