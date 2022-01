I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 31 gennaio 2022, ultimo giorno di calciomercato

La Gazzetta dello Sport

“Io, regista e studente. Qui crescerò”. Ricci si presenta: “Il Toro è l’Università”

Il centrocampista acquistato dall’Empoli ha le idee chiare: “Juric è l’allenatore ideale”

Tuttosport

-Ricci, visioni da Toro: “Piazza super”

Subito in campo: “Juric è l’ideale”

-Ivan, la telefonata a Gatti e i colpi di scena per Izzo

Armando ha detto sì al Cagliari, ma or all blitz Juve per il centrale del Frosinone potrebbe bloccare la sua partenza: oggi la verità, con la Salernitana sullo sfondo

-Da Seck a Kabic, assalti finali

Braccio di ferro con la Spal: balla un milione