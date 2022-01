I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 30 gennaio 2022: a tutto mercato

Tuttosport

-Toro, dopo Ricci tutto su Gatti

Vagnati è pronto a provarci ancora pure se resta Izzo

-Warming in bilico, dentro Kabic e Wade

L’attaccante esterno dal Vojvodina, il terzino dal Villareal

-I granata non mollano Fares

Dopo l’operazione al ginocchio sarà seguito dallo staff del Toro e la società chiederà il prestito gratuito per la prossima stagione

-Milinkovic non si tocca

Juric gli ha confermato piena fiducia nonostante le ultime due incertezze contro Sampdoria e Sassuolo

La Gazzetta dello Sport

Toro, regia perfetta. Un altro colpo: è sbarcato Ricci. Sarà l’arma in più per Juric

Ieri i test medici, oggi l’ufficialità. Ha scelto il numero 28: è la pedina che completa il centrocampo. A un passo la stellina Kabic, punta serba ’04