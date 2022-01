I titoli dei principali quotidiani sul Torino: l’arrivo di Pellegri, la trattativa per Ricci e gli altri temi di giornata

Tuttosport

“Toro, Juric, papà: casa mia!”

Pellegri: “Sono carico, so come comportarmi”

Predestinato in Nazionale

L’esordio in azzurro con Mancini un anno prima di debuttare con l’Under 21: “Io continuo a lottare, sogno l’Italia maggiore”

Non solo Ricci-Seck: Gatti, offerta alzata. Oggi nuovo incontro

I granata sono saliti a 7 milioni più 3 di bonus per il Frosinone. Anche il Sassuolo in pressing: può acquistarlo e lasciarlo lì

Quel retroscena su Thorsby

La Samp aveva offerto il centrocampista per ottenere sconti su Linetty: no dei granata, ma il polacco può ancora partire

Ciao Baselli, ciao Verdi: talenti persi ma forse no

Uno al Cagliari, l’altro alla Salernitana: in cerca di rilancio dopo anni di buio in cui hanno pagato colpe anche non loro

La Gazzetta dello Sport

Pellegri: “Torino, sono carico”

Il nuovo attaccante: “Conosco Juric, mi ha lanciato. L’azzurro? Un obiettivo”

Fares operato: 6 mesi per recuperare. Ricci in pugno, Demba Seck si tratta

La Stampa

A giugno una spesa da 70 milioni: Bremer garanzia Toro per pagare

Tra 5 mesi il conto tra riscatti e nuovi acquisti: Cairo alza l’asticella delle richieste per il suo gioiello