I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 27 gennaio 2022: tra calciomercato e campo, con l’arrivo di Pellegri

Tuttosport

-Demba Seck con Ricci! L’empolese dal ct al Toro. Dalla Spal ecco la punta

Il centrocampista atteso in granata al rientro dallo stage in Nazionale: poi via Baselli. Vagnati prende anche il giovane suo ex attaccante: affare da 4 milioni

-Pellegri, test ok e firma, si scalda già per Udine. Ora Dovbyk del Dnipro

Si è chiusa una trattativa anticipata da Tuttosport 2 mesi fa, l’annuncio oggi: Juric ha il vice Sanabria, in attesa di Belotti. Voci dall’Ucraina sul centravanti già seguito

La Gazzetta dello Sport

Il Toro cerca il bis. Ricci a un passo e c’è anche Seck. Sempre più linea verde per il futuro

Il gioiellino dell’Empoli è un affare ormai chiuso. E l’accordo con la Spal per la punta è in dirittura d’arrivo