I titoli dei principali quotidiani sul Torino: tra mercato e campo. Ricci si avvicina, Pellegri in arrivo

Tuttosport

Colpo per Juric! Toro, mani su Ricci

Il regista sta discutendo il prolungamento del contratto con i granata al 2025. Per età (20 anni) e fame è il profilo ideale da affidare al tecnico croato

Gatti, pronti 7 milioni: non bastano

No del Frosinone: vuole tenere il centrale, ne chiede 10. Oggi Pellegri: visite mediche, si attende l’annuncio

Juric, squalifica e multa

Il tecnico croato dovrà pagare anche 5.000 euro per “fare aggressivo” verso l’arbitro Fourneau. Sanabria col Paraguay

Toro, inizia dalla fine!

Nell’ultimo quarto d’ora presi 9 gol e persi 9 punti: piace l’attacco a oltranza, ma il problema va risolto

La Gazzetta dello Sport

Ricci

Blitz a sorpresa, colpo a un passo. E oggi a Torino sbarca Pellegri