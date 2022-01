I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 25 gennaio 2022, due giorni dopo il pareggio con il Sassuolo

Tuttosport

Pellegri, torello da gol. Juric crede in lui: preso! Ex baby prodigio: ha fame

Prestito e diritto a 6 milioni: domani il primo allenamento al Fila col tecnico che lo lanciò a 15 anni. Per Preziosi era “Messi”. La sua fidanzata? La figlia di Miha

-Voglia di chiudere Gatti. Che intrigo col Cagliari fra Baselli, Izzo e Nandez

Frosinone e Toro, oggi vertice per il centrale. Tira e molla coi sardi: l’uruguaiano chiede 2,5 milioni di ingaggio! E ora un incontro Cairo-Iervolino per Verdi e Izzo

La Gazzetta dello Sport

Pellegri: sbarca il gioiellino. Ok del Monaco: domani da Juric. Il Toro prepara i gol per il futuro

Il d.t. Vagnati sblocca l’affare: l’attaccante 20enne in prestito per 6 mesi con diritto di riscatto