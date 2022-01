Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

La partita beffa contro il Sassuolo di ieri pomeriggio è, ovviamente, l’argomento principale sulle pagine dei quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali giornali sulla partita di ieri.

Tuttosport

Toro bellissimo: così non è giusto

Dominio e tre pali come Amsterdam. Beffa Raspadori

Gioco e ritmo strepitosi, sprechi assurdi, tutti all’attacco e castigati in contropiede all’88’. Juric esplode: espulso

Juric vede rosso: “Noi 15 palle gol: è una coltellata”

“1-1 per una rimessa battuta 10 metri più avanti. Non credevo di poter giocare così: li abbiamo massacrati. La sosta non ci voleva”

Un Mandragora da urlo. Singo sbaglia con Vanja

Bremer annulla Scamacca poi fa il centravanti e si scorda di coprire: salterà Udine. Bravo Consigli, Berardi tosto

“Assurdo: ma non sappiamo giocare per vincere”

Lo sconforto di Rodriguez: “Loro un tiro un gol”. Cairo: “Dominato, però quando non entra…”

La Gazzetta dello Sport

Toro, pari e beffa

Sanabria e 3 legni ma Raspadori salva il Sassuolo

Cairo: “Grande gara. Quando la palla non va dentro può finire così”

“Abbiamo dominato la partita: il calcio è fatto anche di questo”

La Stampa

Tre pali e 17 occasioni non bastano, il Toro più bello si fa beffare all’88’

Al Grande Torino il Sassuolo trova il pareggio con Raspadori dopo il vantaggio di Sanabria. Juric: “Come una coltellata”

Toro, dopo la beffa la sosta spezza-ritmo: “Momento sbagliato”

L’amarezza di Juric per il pareggio con il Sassuolo e la pausa Nazionali: “Squadra in una fase eccellente, ha avuto più occasioni che con i viola”