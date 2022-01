I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 23 gennaio 2022, il giorno della sfida tra i granata e il Sassuolo

Tuttosport

Juric non ci sta più

Vigilia tesa, il tecnico manda messaggi alla società e ai tifosi: “Troppe aspettative, qui ci sono grossi problemi, di soldi e strutturali, non posso manco chiedere. Mercato? Il mio giudizio è fermo al primo agosto”. Quando andò giù duro: le frizioni restano.

-Oggi si cerca l’entusiasmo del pubblico

Quasi venduti i 5000 biglietti: a squadra e allenatore serve anche il calore dei tifosi

-Da Pellegri a Gatti-Nandez

Dopo il Sassuolo l’ufficialità della punta, poi l’incontro per il difensore e il dentro o fuori per il centrocampista

La Gazzetta dello Sport

Ora il Toro cerca il tris. La sfida di Juric: “Avanti così, abbiamo alzato il livello del gioco”

C’è il Sassuolo dopo due successi di fila. Dal 2019 manca un filotto di tre vittorie