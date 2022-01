I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 21 gennaio 2022, a due giorni dalla sfida contro il Sassuolo

Tuttosport

-“Lega contro: mai visto! Il Toro era in quarantena Asl. Chiara forza maggiore: rinvio”

Oggi la sentenza sulla gara non giocata a Bergamo il 6. Chiacchio, legale granata: “La Lega si è costituita davanti al proprio giudice, ma abbiamo fiducia in Mastandrea. Vale il caso Lazio-Toro”.

-Pellegri al Toro: quasi tutti sì

Il Milan vuole dare al Monaco tra i 3,5 e i 4 milioni. Sarà granata per 18 mesi in prestito

-Avanti per Nandez. E con Strefezza assalto a Gendrey

Nuove trattative col Cagliari. Il rischio: Napoli e Newcastle. Confermato: Toro sul brasiliano del Lecce, ma anche sul terzino

La Gazzetta dello Sport

Toro a doppia velocità. Una difesa bunker, vittorie e possesso. È l’effetto Juric e ora può decollare

È 4° nella classifica degli ultimi 10 turni: 15 punti in più di un anno fa, -21 gol presi