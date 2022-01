I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 20 gennaio 2022, a tre giorni dalla sfida col Sassuolo

La Gazzetta dello Sport

-Toro d’attacco, il colpo è vicino. Può ritrovare il maestro Juric

Accordo Milan-Monaco in arrivo: poi sarà prestito di 18 mesi con riscatto

-Vagnati in pole per Demba Seck. A sinistra fascia chiusa con Aina

Tuttosport

-Appuntamento Nandez. Toro, Juric aspetta l’italo-uruguaiano. Poi l’idea Strefezza

Dopo la preintesa di lunedì tra Cagliari e Baselli, oggi e domani altri 2 summit. In ballo c’è sempre il centrocampista dei sardi

-Pjaca per il riscatto: “Mi basta la salute”

Un soldato per Juric

-Pellegri è sempre più vicino al Toro

Il Milan è a un passo dall’acquisto: non costa più 6 milioni ma 4,5. Oggi il possibile accordo col Monaco, poi la trattativa con i granata per il passaggio in prestito

-Atalanta e Lega contro il Toro

Presentato un doppio ricorso contro la partita saltata