Lazio-Torino, in programma domani alle 18.30, è l’argomento principale su tutti i quotidiani in edicola quest’oggi che seguono da vicino le vicende della squadra granata. Oggi la Lega dovrà decidere se mantenerla in calendario per domani o rinviarla. Ecco i titoli dei vari giornali nella nostra rassegna stampa.

Tuttosport

La Lega: sì a Lazio-Torino

Giro di tamponi negativi e allenamenti individuali

La Asl riapre il Fila, ma restano vietate le sedute di squadra: altro che granata riposati come assurdamente dichiarato da Inzaghi, i test atletici parlano chiaro

“Inzaghi, che dici? Così chi hai voluto prendere in giro”

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia e tifosa granata, risponde al tecnico: “Parole che mi hanno fatto venire i brividi”

La Primavera oggi in campo

Contro il Bologna alle 15: diretta su Sportitalia

La Gazzetta dello Sport

Lazio-Torino. L’Asl decide: “Granata in isolamento fino alla mezzanotte di martedì”

Il dottor Testi conferma: spostamenti vietati. Impossibile la trasferta a Roma. La Lega oggi decide

Mini-deroga: allenamenti i dividuali ok. Oggi i tamponi

La Stampa

Per la Lega si deve giocare, per l’Asl no

Il Corriere della sera

IL Toro al tampone chiave

Restano 8 giocatori in isolamento, gli altri al lavoro i dividiate al Fila. Lazio e Lega vogliono che domani si giochi: tocca alla Asl.