A partire dalle ore 20.30, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata: l’appuntamento è come sempre su Grp TV

Nonostante non si sia giocata Toro-Sassuolo per il focolaio di Covid che ha contagiato ben 8 calciatori granata, stasera 1 marzo “Orgoglio Granata” andrà regolarmente in onda. Ovviamente in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, canale 13 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. E per chi abita fuori Piemonte in streaming su GRP.it (dove si possono rivedere anche le puntate precedenti). Ovviamente in scaletta aggiornamenti sulla situazione del Toro, l’analisi della classifica e tutti i temi legati alla stretta attualità granata.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Ospiti di grande livello anche stasera affiancheranno Alessandro Costa, coadiuvato da Laura Missobrio: lo storico cantautore degli inni del Toro VALERIO LIBONI, il Direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO, il giornalista RENATO TUBERE, grande esperto di calcio internazionale. E non mancheranno le consuete rubriche: “Il Toro sul web” di Daniele Casella, le pillole di storia di Fabio Milano, stasera dedicata ad Orfeo Pianelli ed al ricordo di Toro-Arsenal e il punto di Giovanni Goria.

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti e commentati in diretta.