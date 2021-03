La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i granata non partono per Roma, la Lazio potrebbe presentarsi. Attesa tamponi

La rassegna stampa di oggi sul Torino è tutta incentrata sulla questione Asl e su quelle che possono essere le decisioni della Lega in merito alla gara di oggi. Non è ancora chiara la scelta sul rinvio.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro assente, ma “sereno”

Nuovi documenti e misure restrittive dalla Asl. Dal Pino, presidente della Lega: “Il caso Napoli fa giurisprudenza”

L’Asl: “Toro, per ora stai fermo”. Chiarimenti e attesa dei tamponi

Nuovi controlli, oggi gli esiti: saranno dirimenti per decidere se la quarantena finirà o sarà prolungata per rivalutare la tipologia degli allenamenti. Se emergeranno altri positivi, anche la gara di domenica a Crotone diventerà a rischio

La Stampa: Toro, la Lega non cede sul rinvio. Si rischia un altro caso Juve-Napoli

Oggi la gara con la Lazio, ma la Asl: “Granata in isolamento fino alle 24”

CronacaQui: Lazio-Toro rinviata? “Pesa Juve-Napoli”

L’Asl blocca la partenza. La Lega: “C’è il precedente”

La Repubblica: Lazio-Toro oggi non si disputa. La Asl vince lo scontro con la Lega

I vertici del calcio accettano le tesi dei sanitari: la squadra granata deve restare in quarantena. La gara verrà probabilmente recuperata il 7 aprile. Oggi l’esito dei nuovi tamponi ai giocatori

La Gazzetta dello Sport: Lazio-Toro non si gioca

L’Asl ha vietato il viaggio, ma la Lega non rinvia

Corriere Torino: Il Toro scalda i motori

Secondo giorno di lavoro individuale per la squadra e Nicola detta la regola: “Concentriamoci solo su quello che possiamo controllare”, cioè sul Crotone