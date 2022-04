I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 11 aprile 2022, all’indomani del pareggio 0-0 col Milan

Tuttosport

-Gran bel Toro altezza Milan

Alt alla capolista con cuore e gioco. L’Inter si avvicina

-Stadio pieno 3 anni dopo: bello

Oltre 23 mila spettatori e il ritorno di una Maratona vera. Cori per Belotti, presenti anche Cerci e Ventura, quanti tifosi milanisti.

-“Meritavamo di più, ci manca sempre quel po’ di tecnica”

Juric: “Prova ottima, che battaglia, Vogliamo dimostrare fino in fondo di essere tosti”

La Gazzetta dello Sport

Toro di ferro, il Milan frena: è il secondo 0-0 di fila. Diavolo a +2 sull’Inter. Juric non sbaglia nulla

I rossoneri in emergenza non approfittano della sconfitta del Napoli. Leao non si vede, Bremer il migliore dei granata