I titoli dei principali quotidiani sul Torino dopo il pareggio contro il Milan: ecco come i giornali raccontano il momento dei granata

Tuttosport

Bremer non ha prezzo!

Un tesoro ma anche l’ennesimo autogol: altro che 25 milioni

Cairo vezzeggia Ventura più di Juric: elogi retroattivi e consigli di mercato

Il caloroso post del presidente, l’altra sera allo stadio con il “suo” tecnico

Da Ricci a Seck e Zima: Juric pesa il futuro

L’esame di laurea

Pellegri operato alla mano

Il centravanti sotto i ferri a Genova per la riduzione della frattura del quinto metatarso: con la Lazio potrebbe giocare con un tutore

“Rivincerà il Toro”

Domani sentenza Coni: il Collegio di Garanzia esaminerà il ricorso dell’Atalanta per la gara non disputata il 6 gennaio

La Gazzetta dello Sport

Bremer oro del Toro

Recuperi, duelli aerei, palloni intercettati: è lui il meglio d’Europa