Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi

Tuttosport

Per la trequarti intriga Popescu, piance anche Olaru

I granata guardano con interesse al mercato romeno: tra i gioielli della Steaua seguiti da vicino due esterni offensivo. Entrambi sono nel giro della Nazionale

Da Brekalo a Pellegri avanti con lo sconto

Confermato, Cairo vuole pagare meno di 11 milioni per il croato: intesa col Wolfsburg a 10? Vagnati vuole acquistare anche l’italiano (proprietà Monaco): ma tra 4 e 5 milioni, non 6

4 maggio a Superga torna la tradizione

Meno restrizioni per il Covid: Messa nella basilica e lettura dei nomi alla lapide dalle 17 in poi. Che squadra sul colle, accesso libero per i tifosi come in passato

La Gazzetta dello Sport

Triangolo d’oro con Ricci e Lukic è grande regia. Pobega che ritmo

Corsa, geometrie e chiusure: così gli interpreti della mediana di Juric si completano alla perfezione

La Stampa

La crescita passa dalla difesa. Toro inferiore solo al Milan

Nelle ultime cinque giornate la squadra di Juric ha ritrovato la compattezza della retroguardia dopo il periodo in calo d’inizio anno, il reparto è di nuovo sicuro a prescindere dal portiere titolare

Toro, i giorni di Belotti. Atalanta, Napoli e Roma iscritte alla corsa al Gallo

Il capitano granata aspetta il Milan ma i rossoneri (per ora) virano su Origi. Dall’estero solo timide manifestazioni di interesse e qualche sondaggio