I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 14 aprile 2022, a due giorni dalla sfida con la Lazio

La Gazzetta dello Sport

Tutti pazzi per Bremer. Una stagione stellare col Toro, ora si muovono le grandi d’Europa

Dall’Arsenal al Tottenham, dall’Atletico al Bayern, quanti “estimatori”: la valutazione del difensore granata vola oltre i 50 milioni

La Stampa

Tre mesi per prendersi il Toro. Ricci, altro test con la Lazio

L’infortunio di Mandragora lascia strada ancora più aperta al giovane regista ex Empoli

Tuttosport

-Gallo, preferisci la viola?

Non solo Atalanta, Napoli e Roma: pista Fiorentina

-Cairo, arrivano 40 milioni

I tifosi sperano sia investiti sul mercato