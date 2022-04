I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco le pagine dedicate al club granata alla vigilia della trasferta contro la Lazio

Tuttosport

“Toro-Real Madrid 2-0: 30 anni fa”

Ora vai Lentini, vai! “I brividi e la forza: la notte della vita”

“Stadio di proprietà, Robaldo, Fila e vivaio: Toro, ritorna Real!”

“Juric ha ricreato una squadra tosta, sì. Ma per risalire bisogna investire, costruire, coltivare la storia e la passione: anzi, dovrebbero essere risorse per autofinanziarci”

Asta Bremer, gelo Belotti

Il patron cerca il miglior offerente per il difensore e svicola sul capitano

La Gazzetta dello Sport

Cairo e il futuro Toro

“Belotti potrebbe aver già firmato ma non credo. E Bremer piace”