I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 19 aprile 2022, a pochi giorni dal ritorno in campo contro lo Spezia

La Gazzetta dello Sport

Pellegri ora c’è. Muscoli e carica per il Torino. La cura Juric lo ha rilanciato.

Contro la Lazio ha segnato la prima rete in maglia granata. Sabato può partire titolare

-Controlli per Mandragora, Izzo sarà recuperato

Tuttosport

Belotti-Pobega, il Toro in ansia: finale a rischio

I muscoli del Gallo e la caviglia del centrocampista ko a Roma: oggi gli esami della verità

Pellegri, voglia di futuro

Il gol alla Lazio, il guaio di Belotti, la salute ritrovata: sabato può essere titolare e vede il riscatto del Toro