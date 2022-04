I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco la rassegna stampa di mercoledì 20 aprile 2022

Tuttosport

Toro, riecco Joao Pedro

L’azzurro costa 7 milioni. Simeone: il sì è a più di 20 milioni

Popescu: un gol pure per Vagnati

Decisivo contro il Cluj, il dt granata ha preso nota

Belotti: almeno 15 giorni. Pobega, Izzo e Lukic: stop! Ma torna in gruppo Praet

Il belga, mancato così tanto a Juric, ha recuperato in anticipo dall’operazione: può tornare sabato. Per il Gallo elongazione alla coscia: finale di stagione a rischio

Assalto Tottenham per Bremer e Singo!

Dalla Premier in arrivo più soldi che dall’Italia

La Gazzetta dello Sport

Toro, è già futuro

Da SIngo a Ricci: la gioventù granata è sempre più verde