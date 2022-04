I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 21 aprile 2022, a due giorni dalla sfida allo Spezia

Tuttosport

-Vagnati ne cerca 10. Ruolo per ruolo, i piani con Juric

Prossima stagione: rinforzi in ogni reparto. I problemi più grossi: sostituire Bremer e quasi certamente anche Belotti

-Bilancio ’21, rosso da 38 milioni. Confermato: stipendi più bassi

Quattro rendiconto di fila in passivo: in totale una perdita di 83 milioni

-Vanja in vendita, Berisha no

Milinkovic-Savic, esperimento fallito: Vagnati si muove per prendere un titolare

La Gazzetta dello Sport

Ola Aina, una freccia in più per il gran finale. Il Toro accelera