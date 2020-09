La rassegna stampa di oggi, 12 settembre - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Il calciomercato con le varie trattative che sta portando avanti Davide Vagnati, in particolare quelle in entrata, è l’argomento principale presente sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano da vicino del Torino. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

Tuttosport

Ritorno di fiamma. Krunic e Ramirez fino a Joao Pedro

Pereyra si complica: Vagnati riparla con il Milan per il bosniaco (occhio al Friburgo) e con la Samp per l’uruguaiano. Nuovi confronti con il Cagliari per la punta brasiliana

E’ Sirigu, non Nkoulou. Vagnati e Giampaolo l’hanno ripreso così

Decisivi la mediazione del ds e il lavoro sul campo del tecnico per reindirizzare la decisione dell’azzurro che fino a poche settimane fa premeva per essere ceduto

La Gazzetta dello Sport

Avanti Meité. Ha già sedotto Giampaolo. Ora gol e maturità da Toro

Il tecnico è al lavoro per dargli una precisa identità tattica. E c’è un digiuno biennale da interrompere

Il Corriere della Sera

Sirigu-Belotti garanzia Toro. Pochi ritocchi e Giampaolo potrà predicare il suo calcio

La situazione dei granata in vista della Fiorentina (19 settembre)