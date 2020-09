La rassegna stampa di oggi, 11 settembre 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano da vicino del Torino.

Il mercato del Torino – con l’affare Torreira in primo piano – e il problema Coronavirus, dopo che un componente dello staff granata è risultato positivo al tampone, sono gli argomenti principali sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Toro. Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i titoli dei giornali.

La rassegna stampa

Tuttosport

Torreira: l’Arsenal è seccato con il Toro. Trattative e scintille

Torino, Londra, Firenze: svolte. I Gunners valutano l’uruguaiano 24 milioni, ma Cairo insiste per averlo in prestito perché il regista è finito ai margini in Premer

L’allarme Covid. Giocatori negativi ma divisi in gruppi

La Gazzetta dello Sport

Check-up attacco. Belotti per I 100, Zaza al top. Il Toro prepara l’onda d’urto

Andrea è a 92 gol in granata, Simone già in forma, Verdi punta a rilanciarsi, Rauti sarà la sorpresa?

Il Corriere della Sera

Il Gallo canta sempre

Il Covid “intralcia” l’era Giampaolo, ma il Torino può intanto aggrapparsi a Belotti, capitano-bandiera senza tentazioni di mercato

La Repubblica

Il coronavirus spaventa il Toro. Squadra isolata, ma si allena

Negativo il primo round di tamponi per i giocatori dopo un dirigente positivo: ma controlli da ripetere. Per questo sono state cancellate le amichevoli con Primavera e Samp. Al via in campionato senza altri test