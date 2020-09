La rassegna stampa di oggi, 10 settembre 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

La positività al Covid-19 di un componente dello staff del Torino scoperta nella serata di ieri, che ha portato anche l’annullamento delle amichevoli contro la Primavera e contro la Sampdoria, è il principale argomento sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano delle vicende della squadra granata. Ma si parla anche di mercato e delle trattative in entrate e in uscita. Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i titoli dei giornali in edicola quest’oggi.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Il Covid bussa di nuovo

Toro, un asintomatico nello staff: isolato. Amichevoli annullate

Subito l’allenamento sereno a Biella, primo appuntamento del mini-ritiro: quindi, in serata, il comunicato ufficiale del club. E’ il quarto caso di Coronavirus emerso tra i granata, da maggio

Il battesimo dei tifosi. Giampaolo: applausi. I cori? Per Belotti!

Il solito Cairo fa venire i brividi a Giampaolo

Bella conferma: “Sirigu resta”. Ma poi: “Già presi i giocatori fondamentali. Torreira? Non è detto”.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro in mani sicure

Cairo blinda Sirigu: “Resterà granata è una certezza”

Il presidente dà l’annuncio: “Non ha mai chiesto di andare via. Izzo? E’ importante”

C’è un positivo nello staff: annullate le due amichevoli

Rinviata la presentazione degli sponsor. Da ieri il gruppo blindato in un albergo a Biella: oggi giro di tamponi

Il Corriere della Sera

C’è un positivo nello staff: saltano le gare con Primavera e Sampdoria

Contrattempo per il Torino che era già a Biella per un mini ritiro di tre giorni

La Stampa

Piano spalma-ingaggi per Torreira