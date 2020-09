La rassegna stampa di oggi, 9 settembre 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Il mercato del Torino, tra possibili giocatori in entrate e uscite per sfoltire la rosa, è l’argomento principale sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ma si parla anche del lavoro di Marco Giampaolo, del mini-ritiro a Biella e del fatto che la squadra ritrova dopo oltre sei mesi i tifosi. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Anche Andersen dice sì a Giampaolo

Spinge per il Toro che lo ha chiesto in prestito al Lione

Il Toro è in pole: il danese vuole ritornare titolare in A col sul vecchio tecnico. E “Lyanco” tifa per lo Sporting

Dall’Inghilterra: “Torreira granata. L’Arsenal lo vende”

Il Toro in pressing, però lo vuole soltanto in prestito. Smentite le voci su un’offerta da 24 milioni. Caso Djidji: ha già detto 5 no

La Gazzetta dello Sport

Il mio Toro in 10 giorni

Pensiero, gioco, codici. Rivoluzione alla Fase 2 con il gruppo completo

Ora Giampaolo lavora con l’intera rosa: a Biella deve portare tutti sullo stesso livello di conoscenze

La Repubblica

Mille granata per Giampaolo. A Biella il Toro ritrova i tifosi

Dopo oltre sei mesi gli spettatori potranno presenziare già oggi pomeriggio all’allenamento della squadra. E venerdì un migliaio di fans sarà ammesso sulle tribune del “La Marmora” per assistere al match con la Primavera

Corriere della Sera

Il quadrilatero del Toro

Lukic “sfida” Rincon davanti alla difesa. Berenguer il vero jolly, Segre la speranza già all’altezza del compito e Linetty la certezza. Giampaolo prepara la prima di Firenze

Torino CronacaQui

Ventinove calciatori e cinque portieri per un Toro extralarge