La rassegna stampa di oggi, 8 settembre 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Mercato, soprattutto, come tema principale sui giornali che si occupano del Toro. La situazione che riguarda Torreira, il giocatore oggetto dei desideri granata, ma anche il mercato in uscita e la situazione dei rinnovi, come quello di Nkoulou. Sullo sfondo anche l’amichevole in programma venerdì: non più col Como ma con la Primavera, sul campo di Biella dove la squadra di Giampaolo si traferirà a partire da domani per tre giorni. Ecco la rassegna stampa di oggi.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

Il Toro duella con la Fiorentina

Torreira-Pereyra, quel motivo in più per fare il colpo

Agevolazioni fiscali per chi ingaggia giocatori da almeno 2 anni all’estero. Il regista costerebbe di stipendio “solo” 3,7 milioni di euro lordi, il trequartista 2,6

Ansia per Vojvoda. Allarme in fascia!

Il kosovaro si è infortunato in Nazionale: da valutare il ginocchio sinistro che già gli aveva dato fastidi. Problemi per Ansaldi e Singo, Aina via: Rodriguez unico terzino ora disponibile

Nkoulou rinnova Sino. E il Toro blinda pure Segre

Il prolungamento del camerunese favorisce anche le trattative per il nuovo contratto del terzino. La mezzala: 2024.

La Gazzetta dello Sport

I piani granata

Rincon play piace. Izzo-Segre in pista. Il Toro cambia così

El General promosso, il centrale studia da terzino. Giampaolo prende appunti

Il Corriere della Sera

Ansaldi, fede e Toro

I messaggi di fede del mancino argentino finiscono in un libro di Don D’Agostino, colpito dal suo assoluto impegno e dalle parole in reazione al furto.: “No temas, solo cree”.

La rassegna stampa sul Torino