Torino, la rassegna stampa di oggi 7 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino commenta le ultime mosse del calciomercato del Toro e aspetta di vedere quando arriveranno i rinforzi richiesti da Giampaolo.

Tuttosport: Cairo, fai qualcosa da Toro?

Appena 12 giorni al via: regista e trequartista nei sogni di Giampaolo

Toro: sono in 15 sul mercato. Ciao Aina, anche Zaza è in vendita

I tormenti di Vagnati, alle prese con una rosa da sfoltire

La Repubblica: Corsa a tre per la regia nel Toro di Giampaolo

Il primo obiettivo è Torreira ma lo vuole anche la Fiorentina. L’alternativa è il giovane argentino Vera, più lontano invece Biglia

La Gazzetta dello Sport: Il Toro va in aula

Pensiero collettivo e dosi di autostima. Giampaolo riparte

Corriere Torino: Un anno dopo sempre leader. Nkoulou si è ripreso il Toro. Aina vola in Premier: Fulham

Giampaolo punta sul camerunense. Il nigeriano torna a Londra