Torino, la rassegna stampa di oggi 6 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della sconfitta subita ieri contro la Pro Vercelli da parte della squadra di Giampaolo. Tanti dubbi sulla formazione, che deve essere rinforzata.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport

Toro: scherzi, vero?

La Pro Vercelli rimonta il gol di Millico e fa fare brutta figura a Giampaolo che ha assolutamente bisogno di rinforzi

Brutto film in regia. Giampaolo e i tifosi: Torreira a ogni costo

Il campionato comincia tra meno di due settimane: frenata su Vera, attesa per l’uruguaino. Si cercano acquirenti per Iago, idea Ceppitelli

La Gazzetta dello Sport

Toro cantiere aperto. Giampaolo, tre priorità per decollare.

Ecco l’agenda del tecnico. Senza i nazionali e con le gambe imballate vince la Pro Vercelli

La Repubblica

Il Toro di Giampaolo non decolla. Cade nel test con la Pro Vercelli

I granata in vantaggio vengono rimontati nel secondo tempo dai nerocrociati che giocano in C. I primi voti: promossi Zaza e Nkoulou, bocciatura per Verdi. Iago Falque e Aina verso la cessione