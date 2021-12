Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

La bella vittoria contro il Bologna è, ovviamente, il tema principale presente sui giornali in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Nella nostra consueta rassegna stampa, vediamo ora quali sono i titoli dei vari quotidiani, sportivi e non, sulla squadra granata.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

-Il Toro di Juric vince due volte. Domina e trascina: tecnico più forte agli occhi di Cairo

Solo l’arbitro (rigore regalato a Sansone e negato a Pjaca) tiene aperta una partita da goleada granata

-“Più aziendalista io del presidente. Bisogna crescere”

Juric: “Non faccio buttar via i soldi, guardate il Verona. Il modello è l’Atalanta”. E Cairo: “Ci siamo capiti. Belotti? No, non rinnova”

La Gazzetta dello Sport

-E’ un Toro da corsa

Sanabria avvia la sinfonia granata, il Bologna ci prova ma solo nel finale

–Carica Cairo: “Abbiamo dominato, ora voglio più continuità. Coppa Italia un obiettivo”

“Giovedì sarà importante, la gente verrà a tifare”. “Cografia per Bremer. Juric: “Questo è bel calcio”.

La Stampa

L’aziendalista Juric trova il Toro perfetto: “Abbiamo svoltato”

Bologna dominato. Il tecnico: “Voglio valorizzare i giovani, so come fare”

Corriere della Sera

Il Toro in casa è una macchina da guerra

Lukic concreto e cattivo, Pobega è un carrarmato, Sanabria sa fare tutto, Praet pericoloso in ogni zona del campo