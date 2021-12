I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 14 dicembre 2021, a due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria

Tuttosport

-Tra Juric e Cairo confronto a cena: in gioco il futuro

Cena di Natale allo stadio per tutto il Torino. Società, allenatore, squadra 48 ore dopo le critiche di Ivan e 24 ore dopo la bella vittoria col Bologna. Le battute dei giocatori: “Fate la pace”

-Pupi: “Io, Toro per tutti”

“Juric sta riportando quei valori, mi piace”

La Gazzetta dello Sport

-Lukic il tuttofare. Inventa, recupera, costruisce e crea: è l’anima del Toro.

Il centrocampista serbo ha fatto il salto di qualità. Scommessa del tecnico è ormai un uomo-squadra