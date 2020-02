Torino: la rassegna stampa di oggi, 14 febbraio 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco cosa hanno titolato i principali quotidiani in edicola quest’oggi riguardo al Torino

Gli allenamenti di Moreno Longo e i possibili cambi in vista della partita di lunedì sera contro il Milan: sono questi i principali temi sui quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino. Ma si parla anche di una presunta trattativa per la vendita della società. Ecco tutti i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa di oggi

Tuttosport

“Longo ci ha già conquistato”

Viaggio dentro allo spogliatoio: “Più serenità”

Dai sorrisi alla confidenze: “Moreno è più vicino a noi”, “meno pressioni”, “allenamenti intensi ma divertenti”

“Intensi, brillanti e niente lamentele”. Il mantra di Moreno

“Non protestate se il pallone esce, andata vanti a giocare, giocare, giocare…”. E se un contrasto è duro, Longo sorride

Ecco Zaza e Baselli! Via a nuove tattiche

Il centravanti e il centrocampisti lavorano assieme ai compagni al Filadelfia. Dopo settimane di emergenza, il Toro torna ad avere la rosa quasi al completo

La Gazzetta dello Sport

Il Toro cambia pelle

Longo vira: tridente puro o Zaza-Belotti

Novità per il Milan, torna l’idea del doppio centravanti con Berenguer mezzala

La Stampa

Rosa completa e tregua col tifo. Al Toro sono caduti gli alibi

Lunedì contro il Milan il primo vero esame dopo il cambio in panchina tra Mazzarri e Longo

Torino CronacaQui

“Cairo tratta con Luxottica”. Le voci agitano il Toro in crisi