Torino, la rassegna stampa di oggi 15 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: oltre la crisi, Longo chiamato a risollevare morale e prestazioni dei big granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della situazione in casa granata, con i big sfiduciati che hanno bisogno di ritrovarsi. Sia per il mercato, sia per la Nazionale.

Tuttosport: Toro, hai un futuro per loro?

Da Sirigu a Izzo: i destini di tanti nelle mani di Longo

Il Milan spartiacque per Belotti a digiuno. Fiducia oltre la crisi

Mattatore del match d’andata ma non solo: la squadra rossonera incrocia da sempre la strada del Gallo. In campo e sul mercato

CronacaQui: Milan, Parma e poi Napoli. Così il Toro gioca col fuoco

Lunedì sera il posticipo contro i rossoneri apre un periodo impegnativo

La Repubblica: Toro, la crisi azzoppa le ambizioni azzurre di Sirigu, Izzo e Belotti