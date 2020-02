Torino, la rassegna stampa di oggi 16 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: si lavora alla sfida contro il Milan: Sirigu e Belotti si caricano, Longo valuta il cambio di modulo

Tuttosport: Milan su Sirigu: doppia sfida Toro

Donnarumma via? Il diavolo ci pensa, ma Longo ci prova

Verdi, febbre granata

Allarme San Siro. Ma ora c’è fiducia

La Repubblica: Verdi, ultimo appello contro il Milan. Ma è in forse

Zaza reclama un posto. Finita l’emergenza infortuni: Baselli e Ansaldi disponibili

La Gazzetta dello Sport: L’ABC di Longo

Dall’Appartenenza alla Z di Zaza: Toro, è rivoluzione

Corriere Torino: Quel Diavolo del Gallo

Tre gol per Belotti nelle ultime due sfide col Milan. Il capitano del Torino non segna dal 5 gennaio. Un colpo da doppia cifra e sarebbe il quinto anno. Come fece solo Pulici