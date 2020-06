Torino, la rassegna stampa di oggi 14 giugno 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che parlano del Torino

La partitella in famiglia di ieri mattina, le prove di 4-4-2 da parte di Moreno Longo e i gol di Belotti. Ma si parla anche di calciomercato e in particolare della trattativa per l’arrivo di Giacomo Bonaventura. Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i principali titoli dei quotidiani sul Torino.

La rassegna stampa

Tuttosport

Bonaventura: le cifre

Il Toro offre 2 anni e 3,5 milioni totali

La trattativa con Raiola entra nel vivo: il milanista aveva chiesto un ingaggio da 2 milioni fino a 2023

Altro blitz di Cairo. Rassicurazioni ai 6 in scadenza

Longo e i collaboratori Asta e Migliaccio in bilico, ma conta solo la salvezza. Promesse per motivare Ansaldi, De Silvestri e Ujkani

Gol Toro con 4-4-2

Nuova amichevole e nuove prove di Longo anti Parma: in attacco con la coppia Zaza-Belotti

La Stampa

Belotti-Zaza, quattro gol in partitella. Il Toro

La Gazzetta dello Sport

L’anno del Gallo

Belotti, che voglia di Toro. Il bomber è già nel futuro

Ha segnato in tutti i test, ieri doppietta sotto gli occhi di Cairo: è pronto a correre a mille fino all’Europeo

Corriere della Sera

Il Toro è multiforme, anche il 4-4-2 lo scatena

Longo chiude la settimane con una partitella e le doppiette di Belotti e Zaza