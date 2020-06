Torino, la rassegna stampa di oggi 15 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo pensa di cambiare modulo, spazio alla difesa a quattro per rilanciare il Toro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo stia lavorando per cambiare il Toro: modulo nuovo, difesa a quattro e piccola rivoluzione in atto.

Tuttosport: Maledizione terzini. Toro: Aina in ritardo e problema Ansaldi

Il nigeriano non è in forma e contro il Parma l’argentino sarà impiegabile al massimo per uno scampolo nel finale. Resta solo De Silvestri. Ecco perché Longo prova il 4-4-2

Edera-Berenguer, provate due ali vere. Zaza, chance d’oro

Il 4-4-2 può sbloccare la punta al fianco di Belotti. Berenguer testato anche nel 3-4-1-2

La Repubblica: Toro, la rivoluzione di Longo per passare alla difesa a 4

Il mister granata nelle prime partite schiererà il classico schema 3-4-2-1 che la squadra conosce a memoria. Ma poi potrebbe introdurre il 4-4-2 con Berenguer e Edera esterni di centrocampo e Zaza e Belotti davanti

La Gazzetta dello Sport: Ancora il polpaccio, Ansaldi ci prova. Parma più lontano, il Toro lo aspetta

Si è ripresentato il fastidio di inizio 2020: 48 ore decisive. Aina e Berenguer pronti

Corriere Torino: Il Toro e la regola del tre

Oggi comincia la corsa: sabato arriva il Parma. Longo a caccia della prima vittoria sulla panchina granata. Tre i sistemi di gioco fra tanti terzetti che si giocano il posto e un pezzo di futuro