Torino, la rassegna stampa di oggi 16 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dalle potenziali offerte per Belotti alla carica di Moreno Longo. La ripresa è sempre più vicina

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo stia preparando la settimana della ripresa del Toro, e di come Vagnati stia facendo il punto sul calciomercato granata.

Tuttosport: “Per Belotti offerte in arrivo”

Vagnati: “A me nessuna chiamata, però le aspetto”

Ansaldi: conferme. Il nuovo obiettivo è Udinese o Cagliari

Lavoro a parte e graduale rientro in gruppo: con il Parma sarà al massimo in panchina. Aina diventa l’osservato speciale

La Stampa: Una sosta per ripartire da zero. Longo prepara il Toro sprint

Lo stop del campionato può aver aiutato i granata a dimenticare le ultime sei sconfitte di fila. Fondamentali i match con Parma e Udinese in 4 giorni: il tecnico lavora anche sul piano mentale

CronacaQui: Un Toro nel limbo: “Prima salviamoci, poi programmiamo”

Vagnati a tutto campo

La Gazzetta dello Sport: Un asse d’acciaio

Toro, l’arma in più è la spinta dei leader

Corriere Torino: Il Toro da conquistare

Dopo un mese di lavoro Vagnati fa il punto. Concludere la stagione è la priorità di tutti: “Dimostriamo sul campo il nostro valore. Per parlare di rinnovi e mercato c’è tempo”