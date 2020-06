Torino, la rassegna stampa di oggi 17 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo comincia a giocarsi una fetta del suo futuro. Per il Toro “esordio” a porte chiuse

La rassegna stampa di oggi sul Torino presenta il tema del futuro di Moreno Longo alla guida della squadra: l’allenatore comincia a giocarsi la panchina. Prima volta nella storia granata a porte chiuse.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro & Longo: fuori uno!

Il primo da battere è D’Aversa, candidato alla sua panchina

Fila: campo o museo?

“Cairo tenga fede agli impegni presi”

CronacaQui: Toro a porte chiuse, una novità in città. Ecco i precedenti

La Gazzetta dello Sport: Nuova difesa Toro. Longo e la difesa a 4, il progetto avanza

Incerta la posizione di De Silvestri: se fa il centrocampista, Izzo marcatore esterno

Corriere Torino: Ossessione Belotti, nuovi gol per il Toro

Subito a segno in ogni sfida, tra Europa e Serie A. In rete anche alla prima partita del 2020, a Roma. Il capitano, le partenze lanciate e… la ripartenze