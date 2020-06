Torino, la rassegna stampa di oggi, 18 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dipendenti in cassa integrazione, si lavora sui conti della società post covid

La situazione del Torino e di Cairo, che ha scelto di mettere in cassa integrazione i dipendenti è la notizia che tutti i quotidiani che si occupano del Toro riportano questa mattina. A due giorni dalla sfida fondamentale contro il Parma, i granata intanto continuano ad allenarsi al Filadelfia con l’intento di arrivare al meglio a sabato e di recuperare Ansaldi. Ecco i titoli sul Torino.

La rassegna stampa del 18 giugno 2020

– La Stampa: C’è un Toro in vera crisi. Tutti i dipendenti in cassa integrazione

Il club di Cairo ricorre all’ammortizzatore sociale. Coinvolti il personale e lo staff tecnico giovanile

– Tuttosport: Prove di punizioni, il tiratore scelto diventa il Gallo

Zero gol sui calci diretti in porta: visti gli infortuni di Verdi e Baselli, Longo ha deciso di affidare l’incarico al capitano, almeno per le conclusioni centrali

Cassa integrazione anti Cairo

La nota della Cgil: “Abbiamo cercato un accordo con il Torino per tutelare i dipendenti lasciati per mesi senza stipendi”

E Vagnati interviene anche sul Filadelfia. Mensa e zona relax

– CronacaQui: La crisi colpisce il Torino. Tutti i dipendenti in cassa

Intanto Cairo ha promesso ai calciatori di pagare prima del via

– La Repubblica: Torino, Cairo mette in cassa integrazione 42 dipendenti

Sono quelli che compongono gli staff tecnici, i preparatori e il settore giovanile