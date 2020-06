Torino, la rassegna stampa di oggi 19 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: vigilia granata, domani si riparte. I dubbi di formazione e le ultime sui giocatori

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia vivendo la vigilia di Serie A contro il Parma: tra questioni di formazione e ultime sui giocatori.

Tuttosport: Longo riprova il 3-4-2-1 ma Zaza lavora da sorpresa dell’ultima ora

Bremer e Lyanco convincono più da centrali che da difensori esterni. Domani col Parma favoriti Edera e Berenguer, ma il centravanti scalpita

Toro: mani su Gino. E occhi su Hurtado

Granata in pressing sul centrocampista uruguaiano dell’Aldovisi che ha fatto già una comparsata in Italia col Carpi. Piace anche il centravanti del Boca Juniors

La Stampa: Toro, tre partite per scacciare la paura. Riparte un gruppo che non sa più vincere

Parma (domani), Udinese e Cagliari: servono punti per allontanare la zona retrocessione e frenare una caduta libera cominciata a metà gennaio

CronacaQui: Longo sfida il tabù vittoria. Caccia alla prima col Toro

Magro bottino per l’allenatore che in A ha vinto solo una volta

La Repubblica: Toro, con il Parma sfida la paura. Ma per i bookmakers si salverà

Domani riparte il campionato dei granata recuperando il match con gli emiliani rinviato per il lockdown. Per i siti di scommesse, la retrocessione della squadra di Longo è improbabile: pagata 11 volte la puntata

La Gazzetta dello Sport: De Silvestri, il jolly del Toro cala l’asso: c’è il Parma nel mirino

Agli emiliani ha segnato 3 gol su 19. Ma farà il marcatore o l’esterno?

Corriere Torino: Avvinto come Edera

Il Torino prepara la sfida al Parma studiando un nuovo attacco. Si riparte col gol di Simone a Napoli e un sistema coraggioso